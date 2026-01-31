 
Общество

Псковский бизнес-омбудсмен Аркадий Мурылев отмечает 50-летие

0

В субботу, 31 января, отмечает юбилей уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области, экс-депутат областного Собрания, кандидат в члены ЦК КПРФ Аркадий Мурылев.

Коллеги поздравляют его с 50-летием и желают успехов, об этом Псковской Ленте Новостей сообщил экс-депутат Госдумы, руководитель общественного движения «Патриоты Псковского края» Владимир Никитин.

Напомним, Аркадий Мурылев родился 31 января 1976 года. Окончил среднюю школу №8 г. Великие Луки и Санкт - Петербургский университет сервиса и экономики. Занимался предпринимательской деятельностью и активно участвовал в общественно-политической жизни региона. В 2007 и 2011 годах избирался депутатом Псковского областного Собрания. В 2015 году назначен уполномоченным по защите прав предпринимателей. Возглавляет областную федерацию смешанных единоборств.

Псковская Лента Новостей присоединяется к поздравлениям в адрес Аркадия Мурылева. 

