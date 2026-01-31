ОМВД РФ по Псковскому району приглашает на работу бухгалтера и дознватаеля

Отдел МВД России по Псковскому району приглашает на службу в органы внутренних дел граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 55 лет, сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе.
Работодатель предлагает:
- форменную одежду, служебный транспорт;
- полный социальный пакет;
- оплачиваемый ежегодный отпуск от 40 суток (+дни к месту проведения отпуска);
- дополнительные отпуска за выслугу лет (от 5 до 15 дней)
- бесплатное обучение в вузах системы МВД России;
- оплачиваемые учебные отпуска в гражданских учебных заведениях в размере 100% от денежного довольствия;
- бесплатное предоставление сотрудникам и членам их семей медицинских услуг в ведомственных медицинских учреждениях (своя поликлиника и госпиталь);
- оплачиваемый больничный в размере 100% от денежного довольствия;
- бесплатное страхование жизни и здоровья (денежные выплаты в зависимости от полученной травмы, включая травмы, полученные в свободное от службы время);
- предоставление путевок в санатории;
- возможность в льготном порядке (вне очереди) устроить ребенка в дошкольное учреждение;
- предоставление денежной суммы на приобретение жилья после 10ти лет выслуги;
- возможность получения льготного ипотечного кредитования;
- стабильная и своевременная заработная плата;
- право на получение пенсии при выслуге 20 лет, либо достижении предельного возраста на службе 55 лет и выплату единовременного денежного довольствия при увольнении;
- компенсация за поднаём жилья;
- детям сотрудников ОВД в первоочередном порядке предоставляются места в общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях по месту жительства;
- ежегодная материальная помощь.
Открыты вакансии:
- Дознаватель
- Оперуполномоченный отдела уголовного розыска;
- Участковый уполномоченный полиции;
- Полицейский (водитель) патрульнопостовой службы полиции;
- Полицейский патрульнопостовой службы полиции;
- Главный бухгалтер.
Справки по телефону: 676 908; 593 313 (группа по работе с личным составом ОМВД России по Псковскому району, адрес: Псковский район, деревня Уграда, дом 19).