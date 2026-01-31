 
ОМВД РФ по Псковскому району приглашает на работу бухгалтера и дознватаеля

Отдел МВД России по Псковскому району приглашает на службу в органы внутренних дел граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 55 лет, сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе.

Работодатель предлагает:

  • форменную одежду, служебный транспорт;
  • полный социальный пакет;
  • оплачиваемый ежегодный отпуск от 40 суток (+дни к месту проведения отпуска);
  • дополнительные отпуска за выслугу лет (от 5 до 15 дней)
  • бесплатное обучение в вузах системы МВД России;
  • оплачиваемые учебные отпуска в гражданских учебных заведениях в размере 100% от денежного довольствия;
  • бесплатное предоставление сотрудникам и членам их семей медицинских услуг в ведомственных медицинских учреждениях (своя поликлиника и госпиталь);
  • оплачиваемый больничный в размере 100% от денежного довольствия;
  • бесплатное страхование жизни и здоровья (денежные выплаты в зависимости от полученной травмы, включая травмы, полученные в свободное от службы время);
  • предоставление путевок в санатории;
  • возможность в льготном порядке (вне очереди) устроить ребенка в дошкольное учреждение;
  • предоставление денежной суммы на приобретение жилья после 10ти лет выслуги;
  • возможность получения льготного ипотечного кредитования;
  • стабильная и своевременная заработная плата;
  • право на получение пенсии при выслуге 20 лет, либо достижении предельного возраста на службе 55 лет и выплату единовременного денежного довольствия при увольнении;
  • компенсация за поднаём жилья;
  • детям сотрудников ОВД в первоочередном порядке предоставляются места в общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях по месту жительства;
  •  ежегодная материальная помощь.

Открыты вакансии:

  1. Дознаватель
  2. Оперуполномоченный отдела уголовного розыска;
  3. Участковый уполномоченный полиции;
  4. Полицейский (водитель) патрульнопостовой службы полиции;
  5. Полицейский патрульнопостовой службы полиции;
  6. Главный бухгалтер.

Справки по телефону: 676 908; 593 313 (группа по работе с личным составом ОМВД России по Псковскому району, адрес: Псковский район, деревня Уграда, дом 19).

