ОМВД РФ по Псковскому району приглашает на работу бухгалтера и дознватаеля

Отдел МВД России по Псковскому району приглашает на службу в органы внутренних дел граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 55 лет, сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе.

Работодатель предлагает:

форменную одежду, служебный транспорт;

полный социальный пакет;

оплачиваемый ежегодный отпуск от 40 суток (+дни к месту проведения отпуска);

дополнительные отпуска за выслугу лет (от 5 до 15 дней)

бесплатное обучение в вузах системы МВД России;

оплачиваемые учебные отпуска в гражданских учебных заведениях в размере 100% от денежного довольствия;

бесплатное предоставление сотрудникам и членам их семей медицинских услуг в ведомственных медицинских учреждениях (своя поликлиника и госпиталь);

оплачиваемый больничный в размере 100% от денежного довольствия;

бесплатное страхование жизни и здоровья (денежные выплаты в зависимости от полученной травмы, включая травмы, полученные в свободное от службы время);

предоставление путевок в санатории;

возможность в льготном порядке (вне очереди) устроить ребенка в дошкольное учреждение;

предоставление денежной суммы на приобретение жилья после 10ти лет выслуги;

возможность получения льготного ипотечного кредитования;

стабильная и своевременная заработная плата;

право на получение пенсии при выслуге 20 лет, либо достижении предельного возраста на службе 55 лет и выплату единовременного денежного довольствия при увольнении;

компенсация за поднаём жилья;

детям сотрудников ОВД в первоочередном порядке предоставляются места в общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях по месту жительства;

ежегодная материальная помощь.

Открыты вакансии:

Дознаватель Оперуполномоченный отдела уголовного розыска; Участковый уполномоченный полиции; Полицейский (водитель) патрульнопостовой службы полиции; Полицейский патрульнопостовой службы полиции; Главный бухгалтер.

Справки по телефону: 676 908; 593 313 (группа по работе с личным составом ОМВД России по Псковскому району, адрес: Псковский район, деревня Уграда, дом 19).