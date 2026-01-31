В Великих Луках сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже из магазина

30 января в 20:00 сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Псковской области задержали мужчину, подозреваемого в совершении кражи из магазина, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Инцидент произошёл на проспекте Ленина. Подозреваемый, местный житель 1994 года рождения, похитил алкогольную продукцию из торгового зала.

Сотрудники вневедомственной охраны оперативно прибыли в магазин после срабатывания кнопки тревожной сигнализации. Подозреваемый был задержан на месте происшествия.

В настоящее время по факту хищения ведётся проверка.