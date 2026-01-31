 
Общество

В России утвердили перечень обследований для определения рисков раннего старения

Правительство РФ утвердило примерный перечень бесплатных обследований для определения у граждан преждевременной активации механизмов старения, следует из постановления кабмина.

Согласно документу, для определения рисков раннего старения пациенту проводится клинический анализ крови с СОЭ (показатель скорости оседания эритроцитов), общий анализ мочи, биохимическое исследование крови для определения уровня ферритина, С-реактивного белка, интерлейкина-6 (стимулирует реакцию организма на травму, инфекцию или повреждение тканей), цинка и магния, а также фактора некроза опухоли (внеклеточный белок, который начинает вырабатываться при патологии) в случае отклонения в сторону увеличения показателей биологического возраста от календарного на пять лет и более.

Также для выявления преждевременной активации метаболического механизма старения проводится исследование крови для определения уровня инсулина, глюкозы, гликозилированного гемоглобина (НВА1c), тестостерона (у мужчин) и эстрадиола (у женщин).

Помимо этого, у пациентов проверяют показатели кальция, фосфора, щелочной фосфатазы для раннего выявления предриска развития нарушений опорно-двигательной системы.

Также проводятся исследования для раннего выявления предрисков развития нарушений обмена веществ, ожирения, признаков снижения когнитивных функций и нарушений психоэмоциального состояния, пишет РИА Новости.

Обследования будут проводиться в центрах медицины здорового долголетия.

