Александр Козловский поздравил жителей Куньинского округа с 84-й годовщиной освобождения

Сегодня, 31 января, жители Куньинского округа отмечают 84‑ю годовщину освобождения родного края от немецко‑фашистских захватчиков. Важную дату в истории района и всей страны в своём Telegram‑канале прокомментировал депутат Государственной Думы от Псковской области Александр Козловский.

Фото: газета «Пламя»

«Куньинская земля знает, что такое война не по книгам, — подчеркнул парламентарий. — Утраты, боль оккупации — и вместе с тем несгибаемая вера в Победу. Мы склоняем головы перед памятью павших, выражаем глубокую благодарность ветеранам и труженикам тыла, всем, кто приближал освобождение и затем поднимал район из руин».

Александр Козловский особо отметил обязанность нынешнего поколения сохранять историческую память: «Наш долг — бережно хранить правду о Великой Отечественной войне, передавать её молодому поколению, чтобы подвиг защитников Отечества никогда не был забыт и не искажён».

В завершение депутат обратился с тёплыми пожеланиями к жителям района: «От всей души желаю Куньинскому району развития и благополучия, а его жителям — здоровья, согласия и уверенности в завтрашнем дне. Вечная слава Героям‑освободителям!».

