МЧС предупреждает псковичей об опасности выезда на лёд на автомобиле

На большинстве водоёмов Псковской области сформировалось устойчивое ледовое покрытие толщиной от 15 до 30 см. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс‑службе МЧС России по Псковской области.

Фото: МЧС России по Псковской области

Такая толщина считается безопасной для пешего передвижения, в том числе группами. Однако спасатели обращают серьёзное внимание на рискованное поведение любителей зимней рыбалки: многие пытаются выехать на лёд на автомобилях, стремясь добраться до удалённых мест ловли. При этом, несмотря на то что 30‑сантиметровый лёд в теории способен выдержать вес машины, его толщина на разных участках неодинакова. Опасность представляют подводные течения, ключи, припорошенные снегом промоины, а также многочисленные лунки, которые могут спровоцировать образование трещин и привести к провалу автомобиля под лёд.

Инспекторы ГИМС напоминают: проезд по льду на автомобиле разрешён исключительно по официально действующим и принятым к эксплуатации ледовым переправам и зимникам. На таких переправах проводятся специальные мероприятия — расчистка снега, намораживание расчётной толщины льда, регулярные замеры. Однако в Псковской области подобных автомобильных трасс нет.

МЧС категорически запрещает:

  • переходить или переезжать водоём по льду в неустановленных и непроверенных местах;
  • игнорировать предупредительные знаки о возможной опасности (а также самовольно переставлять или убирать их);
  • допускать скопление больших групп людей, скота или техники на льду;
  • устраивать катки, массовые игры и лыжные соревнования возле ледовых переправ и в местах с толщиной льда менее 25 см.

В случае если вы стали очевидцем несчастного случая на водоёме или сами оказались в опасной ситуации, необходимо незамедлительно обратиться за помощью по номеру Единой службы спасения — 112.

