 
Общество

Имя София возглавило рейтинг популярных имен для новорожденных девочек в январе

0

Имя София - самое популярное для новорожденных девочек в России в январе, среди мужских имен лидирует Михаил, следует из данных ЗАГС.

Согласно информации ЗАГС, именем София с начала этого года назвали более 1,4 тысячи маленьких россиянок. В пятерку имен-лидеров также входят Ева, Анна, Варвара и Василиса, следует из сведений ЗАГС.

Что касается имен для новорожденных мальчиков, среди них в январе лидирует имя Михаил: так назвали порядка 2 тысяч малышей, также в топ-5 входят имена Александр, Артем, Матвей и Тимофей, следует из данных ЗАГС.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026