Аэропорт Пулково представил новый логотип

Петербургский аэропорт Пулково представил новый логотип. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

Фото здесь и далее: Аэропорт Пулково

«В новой символике соединились сразу несколько смыслов, важных для воздушных ворот Петербурга.Графика отсылает к разводным мостам — одному из главных символов города. В линиях также угадываются силуэты самолетов и буква «Л» — отсылка к городу-герою Ленинграду. Дизайн нового логотипа разработала студия Артемия Лебедева», - сообщили в пресс-службе. 

 

В ближайшее время логотип появится на сайте аэропорта, в терминале и на сувенирной продукции.

Для нас было важно подчеркнуть тесную связь Пулково с городом, его историей и характером. А как вам обновление? 

