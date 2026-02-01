Родина рамэна — Китай, и в Японии её также называют тока-соба, в Корее - рамён, сообщили Псковской Ленте Новостей.

Большинство видов лапши для рамэна делается из четырёх основных компонентов: пшеничной муки, соли, воды и кансуй. Сам термин «кансуй» (букв. «солёная вода») родом из Внутренней Монголии, где некоторые озёра имеют сходный химический состав. Считалось, что вода из той местности идеально подходила для приготовления рамэна.

