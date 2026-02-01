Профсоюзы СОЦПРОФ поддержали идею о полной оплате больничных для родителей несовершеннолетних детей

Вице-спикер Государственной Думы Борис Чернышов направил главе Министерства труда и социальной защиты Антону Котякову официальное обращение с инициативой кардинально изменить порядок расчёта пособий по временной нетрудоспособности для работающих родителей. Депутат предлагает установить гарантированную 100-процентную оплату больничного листа независимо от продолжительности страхового стажа родителя, если речь идёт об уходе за несовершеннолетним ребёнком. Профсоюзы СОЦПРОФ поддержали инициативу, сообщил председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов в своем Telegram-канале.

По действующим нормам Федерального закона № 255-ФЗ размер пособия по уходу за больным ребёнком напрямую зависит от страхового стажа:

- до 5 лет стажа — 60% среднего заработка,

- от 5 до 8 лет — 80%,

- свыше 8 лет — 100%.



Сергей Вострецов отметил, что во время болезни ребёнка особенно остро стоит вопрос финансовых потерь. Многие молодые родители, чей страховой стаж ещё не достиг 8 лет, могут потерять до 40% своего заработка, находясь на больничном. В условиях, когда один из родителей вынужден оставаться дома с заболевшим ребёнком, такая потеря дохода становится критичной для семейного бюджета, особенно в семьях с невысокими доходами или с несколькими детьми. Он подчеркнул, что предлагаемая мера, по замыслу депутата, должна применяться за первые десять календарных дней каждого случая ухода за больным ребёнком (с возможным ограничением — не более трёх таких эпизодов в год на одного родителя), чтобы сбалансировать интересы бюджета Фонда пенсионного и социального страхования и реальную поддержку семей.



«Эта инициатива полностью соответствует нашей многолетней позиции СОЦПРОФ по защите интересов работающих родителей и укреплению демографической политики государства. Мы уже давно говорим: нельзя наказывать молодые семьи сокращением дохода только потому, что они ещё не успели „накопить“ большой страховой стаж. Болезнь ребёнка — это не выбор родителей, а вынужденная ситуация, и в этот момент государство обязано проявить максимальную заботу, а не заставлять людей выбирать между здоровьем ребёнка и возможностью оплатить коммуналку, еду и кредиты. Сегодня многие молодые специалисты, особенно в регионах, начинают карьеру с невысоких зарплат и небольшого стажа. Если ребёнок часто болеет — а в детском саду и начальной школе это, к сожалению, норма, — семья может потерять существенную часть дохода на протяжении нескольких лет. Это напрямую влияет на решение о рождении второго и третьего ребёнка. Мы считаем, что 100%-ная оплата больничного по уходу за несовершеннолетним ребёнком должна стать нормой для всех работающих родителей — без оглядки на стаж. Это будет реальной инвестицией в будущее страны, в рост рождаемости и в сохранение здоровья подрастающего поколения. Мы уверены: такая мера не только снимет социальное напряжение в молодых семьях, но и повысит доверие граждан к социальной политике государства в целом», - написал Сергей Вострецов.

Реализация этого предложения потребует дополнительных средств из бюджета Социального фонда России, однако в условиях демографического приоритета национальных проектов многие специалисты считают такие расходы оправданными и долгосрочно выгодными.