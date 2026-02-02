 
Общество

В ГД хотят упростить поступление выпускников колледжей в вузы

В Госдуме разрабатывают законопроект, по которому для выпускников системы СПО вводятся особые льготы при поступлении в университет, сообщила вице-спикер ГД Виктория Абрамченко.

«Планируется разработать новую образовательную траекторию для выпускников колледжей, которые добросовестно выполнили свои обязательства по целевому договору. Сейчас у них нет формальных преимуществ для продолжения учебы в вузе. В частности, планируется установить особые права при поступлении выпускникам колледжей, которые отработали не менее трех лет по целевому договору. Это может быть внеконкурсное зачисление на родственные заочные или очно-заочные программы, либо приравнять их к тем, кто имеет особые права по ч. 1 ст. 71 Федерального закона № 273», — заявила парламентарий.

Документ разработают и внесут в парламент до конца весенней сессии. Сегодня инициативу активно обсуждает рабочая группа по вопросам среднего профессионального образования, которую возглавляет Виктория Абрамченко, пишут «Известия». В состав группы, помимо депутатов всех фракций, входят представители заинтересованных ведомств, включая Минпросвещения и Минтруда, а также региональные власти.

