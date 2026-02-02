Профсоюзы о рынке труда: Сейчас самое удачное время поднимать зарплаты

Председатель Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов поддержал данные Минтруда о рекордно низком уровне безработицы (2,3 %) и почти 75 миллионах занятых, назвав ситуацию благоприятной для работников. По его мнению, дефицит кадров даёт трудящимся реальные рычаги для улучшения условий труда и роста доходов — но только при активной позиции профсоюзов, государства и бизнеса, сообщил председатель в своем Telegram-канале.

По мнению профсоюзного лидера, сложившаяся ситуация с дефицитом кадров работает в пользу работников, давая им больше возможностей выбирать работодателя и добиваться достойной оплаты труда.

«Профсоюзы СОЦПРОФ давно говорят: когда экономика нуждается в каждом квалифицированном специалисте, это лучшее время для того, чтобы поднимать планку зарплат, улучшать условия труда и закреплять социальные гарантии в коллективных договорах», — отметил Сергей Вострецов.

Вместе с тем он предостерег от излишнего оптимизма: минимальная безработица не должна стать поводом для расслабления. Острый спрос на рабочие профессии, по его словам, сигнализирует о необходимости срочно повышать качество подготовки кадров в колледжах и на предприятиях.

Особую озабоченность профсоюзов вызывает положение молодых специалистов, которые часто сталкиваются с разрывом между ожиданиями и реальностью: «Молодёжь, которая только выходит на рынок труда, часто сталкивается с разрывом между ожиданиями и реальностью: обещают одно, а на деле — переработки без должной оплаты, отсутствие нормального отдыха и слабая социальная защита».

Сергей Вострецов также обратил внимание на влияние автоматизации и искусственного интеллекта на рынок труда.

«Мы видим, как ИИ и автоматизация действительно меняют правила игры, и здесь профсоюзы должны быть на передовой — добиваться, чтобы технологии помогали людям, а не вытесняли их», — заявил он.

В качестве конкретных мер СОЦПРОФ продвигает закрепление в отраслевых соглашениях и коллективных договорах.

«СОЦПРОФ активно работает с работодателями по всей стране, чтобы в отраслевых соглашениях и колдоговорах фиксировались повышенные коэффициенты к зарплате за вредность и тяжесть, гарантии индексации не ниже инфляции, дополнительные отпуска и меры поддержки семей с детьми», - отметил Сергей Вострецов.

Поддержав инициативы Минтруда по переобучению и поддержке ветеранов СВО, председатель СОЦПРОФ подчеркнул: «Настоящая стабильность рынка труда возможна только тогда, когда работник чувствует себя защищённым, а не просто статистической единицей в отчёте о занятости 75 миллионов. Только совместными усилиями государства, бизнеса и профсоюзов мы сохраним этот позитивный тренд и сделаем его выгодным для всех, а не для узкого круга».