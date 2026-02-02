 
В Пскове сегодня почтят память героев Сталинградской битвы

Торжественный церемониал возложения гирлянды воинской славы и цветов к Могиле Неизвестного солдата на площади Победы состоится в Пскове в 12:00. В мероприятии примут участие представители администрации города и области, ветераны, военнослужащие, представители общественных организаций и жители города, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Пскова.

Сегодня в России отмечается День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве – одна из важнейших дат в истории Великой Отечественной войны и переломный момент во Второй мировой войне. 

Сталинградская битва, продолжавшаяся с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года, стала символом мужества и героизма советских солдат. 200 дней ожесточенных боев, огромные потери с обеих сторон, но советские войска смогли выстоять и переломить ход войны. Победа под Сталинградом стала началом освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков.

В этот день вспоминают подвиг тех, кто отдал свои жизни за Родину, и чтят память героев Сталинградской битвы.

