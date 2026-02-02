Александр Козловский: Каждый экспонат «Поезда Победы» — это человеческие судьбы, боль и надежда

Каждый экспонат в передвижном музее «Поезд Победы» — это человеческие судьбы, история мужества, боли и надежды. Такое мнение озвучил в своем Telegram-канале депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский, комментируя остановку поезда в Великих Луках.

Фото: Елена Колбина

«Накануне уникальная выставка «Поезд Победы» сделала остановку в Великих Луках – моем родном городе, городе с героической судьбой и глубокими военными традициями. Для города воинской славы приезд поезда с живым уроком истории является важным актом уважения к поколениям победителей. Сегодня ни один музей не может похвастаться таким количеством многофигурных скульптур и мультимедийным сопровождением. Десятки видеопроекторов, видеостены, интерактивные столы, световые и звуковые эффекты позволяют не просто увидеть историю, они дают возможность ее почувствовать. Каждый экспонат здесь – это человеческая судьба, отдельная история мужества, боли и надежды. Именно через такие истории формируется подлинное понимание масштаба подвига советского народа», - написал Александр Козловский.

По его мнению, такие проекты, как «Поезд Победы», помогают молодежи увидеть войну не как абстрактную страницу учебника, а как реальную человеческую трагедию и одновременно пример невероятного единства и силы духа народа.

«За пять лет "Поезд Победы" прошел более 255 тысяч километров, посетил сотни городов и собрал свыше миллиона зрителей. Это говорит о главном: интерес к истории нашей страны не ослабевает, а потребность в сохранении исторической правды только растет. Миссия акции "Поезд Победы" полностью согласуется с "Народной программой" "Единой России" и ее положениями о сохранении исторической памяти, передаче правды о Великой Отечественной войне молодому поколению и уважении к подвигу нашего народа», - подытожил депутат.

Ранее сообщалось, что порядка 5,9 тысячи жителей Псковской области посетили уникальную иммерсивную передвижную выставку «Поезд Победы» в этом году. Поезд останавливался сразу в трех городах области — Пскове, Великих Луках и Дно.