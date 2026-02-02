Великолучанину выписали штраф за фиктивную регистрацию гражданина Узбекистана

Великолукский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в фиктивной постановке на учет иностранного гражданина, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе суда.

Установлено, что подсудимый в августе 2025 года, находясь в помещении филиала паспортно-визового сервиса МВД РФ, подписал бланк, содержащий ложные сведения о прибытии гражданина Республики Узбекистан в место пребывания на территории РФ по адресу, по которому проживает подсудимый.

Также подсудимый предоставил свой паспорт гражданина РФ, паспорт иностранного гражданина и миграционную карту. Указанные документы впоследствии были переданы в отдел по вопросам миграции ОМВД России по городу Великие Луки, где гражданин Республики Узбекистан был поставлен на миграционный учет по указанному подсудимым адресу.

При этом фактически великолучанин не намеревался предоставлять и не предоставил иностранному гражданину для проживания жилое помещение, тем самым лишил возможности отдел по вопросам миграции осуществлять контроль за соблюдением иностранным гражданином правил миграционного учета и его передвижения на территории Российской Федерации.

При назначении подсудимому наказания учтены смягчающие обстоятельства, в том числе полное признание вины и раскаяние в содеянном, пожилой возраст подсудимого, который является пенсионером, а также наличие у него и его супруги хронических заболеваний.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, не установлено. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.