«Сохраняйте спокойствие»: сирены сработают в Псковской области 4 февраля

Плановую проверку готовности региональной и муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения проведут в среду, 4 февраля, на территории Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС РФ по региону.

С 08:00 до 08:20 на всей территории области включат электросирены и сиренно-речевые установки для передачи сигнала «Внимание всем». После сигнала передадут речевое сообщение «Техническая проверка».

В 12:00 и 12:10 проверят работоспособность средств оповещения в местах массового пребывания людей в Пскове и Великих Луках.