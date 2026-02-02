Росгвардейцы за неделю изъяли у псковичей 65 боеприпасов

С 26 января по 2 февраля сотрудники подразделений лицензионно‑разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области провели 37 проверок условий хранения оружия и патронов у граждан, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

В ходе мероприятий выявлено семь административных правонарушений. Изъято 24 единицы оружия и 65 боеприпасов.

Управление Росгвардии напоминает, что порядок хранения, использования, ношения и транспортировки гражданского оружия регулируется федеральным законом «Об оружии».