 
Общество

Псковское кафе «СОЛЬ» доказывает — вкус не купишь за модой

0

Розовая соль в 20 раз дороже обычной, значит полезнее? Гималайская соль используется для придания вкуса блюдам. В основном из-за затрат на маркетинг розовая гималайская соль стоит в 20 раз дороже поваренной или морской соли. Примеси, придающие ей характерный розовый оттенок, породили необоснованное мнение о том, что она полезнее обычной поваренной соли. Нет никаких научных доказательств заявленной пользы для здоровья. Стоит переплачивать в данном случае только из-за красоты.

А в семейном кафе «СОЛЬ» вас ждет потрясающее меню, за которое не придется переплачивать! Наш шеф-повар создает блюда в стиле comfort food. Вас ждут хрустящие ремесленные тосты, зеленые healthy салаты, мексиканские тако, итальянские пиццы и пасты.

Семейное кафе «СОЛЬ» — мы добавляем вкус жизни!

Семейное кафе «СОЛЬ»: улица Балтийская, дом 7, ЖК «Спортивный квартал», 8-900-999-39-39.

Реклама: ИП Салопова Ю. В. ИНН: 602701439075. Erid: 2SDnjdu1wWY

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026