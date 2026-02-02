 
Общество

Аптека в Палкино закрылась из-за дефицита кадров

С понедельника, 2 февраля, муниципальная аптека в Палкино прекратила свою деятельность в связи с кадровым дефицитом, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве здравоохранения Псковской области.

В целях бесперебойного обеспечения жителей Палкинского муниципального округа льготными лекарственными препаратами министерство здравоохранения Псковской области совместно с АО «Псковская фармация» организовало работу по обеспечению жителей муниципального округа льготными лекарственными препаратами.

Льготные препараты можно будет получить в поликлинике посёлка городского типа Палкино по адресу: улица Рабочая, дом 7 (в кабинете №1) с понедельника по пятницу с 08.00 до 17.00. 

При себе необходимо иметь паспорт. 

В случае возникновения вопросов просьба обращаться по телефону: 8(81145)21-569 или в кабинет №1 поликлиники с понедельника по пятницу 08.00 до 17.00, а также по телефону колл-центра Псковской межрайонной больницы: 8(8112)299-026 в субботу и воскресенье.

В облздраве напомнили, что за пациентом остается право получить льготные препараты самостоятельно в других льготных аптеках Псковской области.

