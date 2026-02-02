Эксперты оценили риски реформы зарплат учителей с ростом окладов до 70%

Возможные изменения в системе оплаты труда педагогов, которые предполагают рост доли фиксированного оклада до 70% от общего дохода, могут стать важным шагом к повышению финансовой стабильности учителей, поскольку сейчас твердая часть зарплаты, по разным данным, составляет лишь 30–40%, а остальное зависит от решений администрации образовательного учреждения. Об этом 2 февраля заявил ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев.

«Главный риск связан с переходным периодом. Если повышение окладной части произойдет за счет простого перераспределения уже существующих выплат, без реального роста фонда оплаты труда, педагоги ничего не выиграют. Более того, опытные учителя, которые сегодня получают значительные надбавки за категории и достижения учеников, могут потерять в деньгах», — подчеркнул эксперт.

Особенно уязвимыми, по его словам, окажутся регионы, где средняя зарплата едва достигает 45–50 тысяч рублей. Кроме того, опытные учителя, получающие значительные надбавки за квалификацию и результаты учеников, рискуют столкнуться с сокращением стимулирующей части.

Экономист также отметил, что изменения в структуре зарплат могут повлиять на будущие пенсии педагогов, поскольку они рассчитываются исходя из среднего заработка. Рост базовой части способен повысить выплаты в перспективе, однако тем, кто выходит на пенсию в ближайшие годы, реформа, скорее всего, не принесет ощутимых выгод. При этом он напомнил, что дефицит кадров в школах оценивается почти в 96 тысяч специалистов к 2030 году, а нагрузка на действующих педагогов в отдельных регионах достигает 1,8 ставки, поэтому новая система не должна усугубить ситуацию.

«Стабильный оклад, составляющий большую часть дохода, делает работу учителем более понятной и предсказуемой для молодежи. Но одной только структуры выплат недостаточно. Медианная зарплата педагогов в первом полугодии 2025 года составила 54,4 тысяч рублей. Для многих выпускников вузов это недостаточная мотивация, особенно когда репетиторство приносит в два-три раза больше при меньшей бюрократической нагрузке. Долгосрочная перспектива зависит от того, вырастут ли реальные доходы учителей», — заключил Расторгуев.

Схожую позицию высказала кандидат педагогических наук, основатель «Школы китайского языка Валерии Алексеевой» Валерия Алексеева. Она подчеркнула, что рост окладной части способен укрепить уверенность педагогов в доходах, однако без увеличения общего финансирования системы образования существенного повышения зарплат ожидать не стоит, пишут «Известия».

«Можно предположить, что снижение значимости бонусной части в структуре заработной платы педагога снизит зависимость от отношений внутри коллектива и уменьшит количество дополнительной работы, поскольку и мотивация за нее станет ниже», — заявила эксперт.

В этот же день правительство России совместно с работодателями и профсоюзами рекомендовало устанавливать оклад работников сферы образования на уровне 70% от общей суммы заработной платы. Для уже работающих в системе образования специалистов предлагается пересмотреть структуру заработной платы с учетом этих параметров.

Ранее депутаты Псковского областного Собрания заострили внимание на проблеме оплаты труда педагогических работников.