В Пскове прошло первое заседание Совета по молодежной политике с участием образовательных организаций

В Доме молодёжи Пскова прошло первое заседание Совета по развитию молодёжной политики с участием представителей высших и средних профессиональных учебных заведений региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре молодёжи и общественных инициатив Псковской области.

Фото здесь и далее: Министерство молодёжной политики Псковской области

Цель встречи — объединить усилия для поддержки молодого поколения, помочь в развитии талантов и создании новых возможностей. Во встрече приняли участие министр молодёжной политики Псковской области Дмитрий Яковлев, руководитель АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив» Елизавета Зайцева, председатель Совета регионального отделения и и. о. руководителя Молодёжного кадрового центра Елизавета Зиязова.

Одной из главных тем стала форумная кампания 2026 года. Дмитрий Яковлев отметил: «Наша задача — чтобы каждый активный молодой человек или педагог из Псковской области мог попасть на крупные всероссийские форумы. Это уникальный шанс для учёбы, нетворкинга и реализации своих проектов». Елизавета Зайцева добавила: «Мы готовы обеспечить организационную и информационную поддержку всем участникам. Важно, чтобы заявки от нашего региона были сильными и конкурентоспособными».

На совещании также обсудили грантовые конкурсы как регионального, так и федерального уровня. Дмитрий Яковлев рассказал, что в этом году министерство молодёжной политики является оператором конкурсов для физических лиц, и молодые люди могут получить финансирование на свои идеи — от работы с подростками до поддержки молодых семей. Он также подчеркнул важность участия в грантовых конкурсах Росмолодёжи и «Движения первых». «ПсковГУ неоднократно становился победителем таких конкурсов, привлекал средства в регион и реализовывал значимые проекты. Этот опыт очень ценен», — отметил министр.

Особое внимание уделили старту программы «Регион для молодых» в 2027 году. При подготовке заявок от вузов и колледжей ждут инициатив, чтобы включить их крупные мероприятия в общую заявку на финансирование.

Дмитрий Яковлев рассказал, что в этом году на территории области ожидается реализация специальных программ от проекта Росмолодёжи «Больше, чем путешествие». Они будут направлены не только на приём молодёжных туристических групп из других регионов, но и на развитие внутреннего туризма среди местной молодёжи. Он также призвал представителей образовательных учреждений активнее включаться в эту программу и предлагать своих спикеров и лекторов для её образовательной части.

Представители «Движения первых» рассказали о расширении сети первичных отделений в учебных заведениях, своих грантовых конкурсах и пользе тесного взаимодействия с вузами и колледжами. Молодёжный кадровый центр представил план мероприятий на год, куда вошли профориентация для школьников, ярмарки вакансий и уроки финансовой грамотности с экспертами из крупных банков.

«Мы заинтересованы в живом партнёрстве, — подчеркнул Дмитрий Яковлев. — Будем помогать студентам участвовать в федеральных событиях без лишних бюрократических препятствий».

Эта встреча положила начало системному диалогу, который поможет делать регион более комфортным и перспективным для молодёжи, отметили в Центре молодёжи и общественных инициатив Псковской области.