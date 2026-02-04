Проверку системы оповещения осуществляют в Псковской области

Плановую проверку готовности региональной и муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения осуществляют сегодня, 4 февраля, на территории Псковской области.

С 08:00 до 08:20 на всей территории области будут работать электросирены и сиренно-речевые установки для передачи сигнала «Внимание всем». После сигнала передадут речевое сообщение «Техническая проверка».

В 12:00 и 12:10 проверят работоспособность средств оповещения в местах массового пребывания людей в Пскове и Великих Луках.

«Проверка проводится с целью оценки готовности системы оповещения по своевременному доведению до населения информации о чрезвычайных ситуациях и сигналов оповещения», - пояснили в МЧС и добавили: «Сохраняйте спокойствие, подача звуковых сигналов плановая».