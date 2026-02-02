 
Общество

Урок мужества: учащимся псковской школы №9 рассказали о героях Сталинграда

0

Ветеран специальной военной операции, лектор Российского общества «Знание», эксперт партийного проекта «Историческая память» Евгений Дорошенко провел урок мужества для учеников 5-х и 9-х классов школы №9, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии «Единая Россия».

Фото: Псковское региональное отделение партии «Единая Россия»

Центральной темой встречи стал подвиг защитников Сталинграда — одного из ключевых сражений Великой Отечественной войны.

Евгений Дорошенко рассказал школьникам о 200 днях и ночах обороны Сталинграда, которая стала переломным моментом в войне против фашистской Германии. Ветеран подробно остановился на подвигах советских солдат, которые ценой собственных жизней отстояли город на Волге и положили начало разгрому гитлеровской армии.

«Сталинградская битва показала всему миру несгибаемый дух русского народа», — подчеркнул Евгений Дорошенко.

Школьники внимательно слушали рассказы о том, как советские воины в нечеловеческих условиях сражались за каждый дом, каждую улицу Сталинграда.

Ветеран СВО ответил на вопросы учащихся, объяснив, почему важно помнить о подвигах предков и как эта память помогает в сегодняшних испытаниях.

Администрация школы отметила важность таких встреч для формирования у молодежи правильного понимания истории и патриотических ценностей. 

Напомним, сохранение исторической памяти – пункт «Народной программы» «Единой России». Неизменными приоритетами являются забота о ветеранах Великой Отечественной войны, включая их индивидуальное социальное сопровождение, патриотическое воспитание молодёжи.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026