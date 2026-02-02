Урок мужества: учащимся псковской школы №9 рассказали о героях Сталинграда

Ветеран специальной военной операции, лектор Российского общества «Знание», эксперт партийного проекта «Историческая память» Евгений Дорошенко провел урок мужества для учеников 5-х и 9-х классов школы №9, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии «Единая Россия».

Фото: Псковское региональное отделение партии «Единая Россия»

Центральной темой встречи стал подвиг защитников Сталинграда — одного из ключевых сражений Великой Отечественной войны.

Евгений Дорошенко рассказал школьникам о 200 днях и ночах обороны Сталинграда, которая стала переломным моментом в войне против фашистской Германии. Ветеран подробно остановился на подвигах советских солдат, которые ценой собственных жизней отстояли город на Волге и положили начало разгрому гитлеровской армии.

«Сталинградская битва показала всему миру несгибаемый дух русского народа», — подчеркнул Евгений Дорошенко.

Школьники внимательно слушали рассказы о том, как советские воины в нечеловеческих условиях сражались за каждый дом, каждую улицу Сталинграда.

Ветеран СВО ответил на вопросы учащихся, объяснив, почему важно помнить о подвигах предков и как эта память помогает в сегодняшних испытаниях.

Администрация школы отметила важность таких встреч для формирования у молодежи правильного понимания истории и патриотических ценностей.

Напомним, сохранение исторической памяти – пункт «Народной программы» «Единой России». Неизменными приоритетами являются забота о ветеранах Великой Отечественной войны, включая их индивидуальное социальное сопровождение, патриотическое воспитание молодёжи.