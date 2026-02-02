 
Общество

ВЛГАФК выпустил сборник рассказов-биографий участников Великой Отечественной войны

46 рассказов-биографий участников Великой Отечественной войны, связанных с Великолукской государственной академией физической культуры и спорта (ВЛГАФК), теперь представлены в сборнике «Великолукская академия спорта» в рамках проекта «Лица Победы», сообщил кандидат исторических наук, профессор кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин, декан социально-гуманитарного факультета ВЛГАФК Дмитрий Белюков на своей странице сети «ВКонтакте».

Скриншот с сайта historydepositarium.ru

В ноябре и декабре 2025 года студенты и преподаватели ВЛГАФК приняли участие во всенародной акции «Сохрани память семьи в истории Великой Победы», которую организовал Музей Победы. Акция объединила усилия для сохранения народной памяти и дала возможность каждому увековечить историю своей семьи.

Материалы по участникам разместили на сайте Музея Победы в разделе «Великолукская академия спорта». Работу по подготовке сборника выполнили директор Музея спорта Псковского края Дмитрий Белюков и магистрант ВЛГАФК Юлия Смирнова.

Сборник уже доступен.

«Благодарим всех, кто внёс вклад в сохранение исторической памяти!» - написал в своем посте Дмитрий Белюков.

Пресс-портреты

Белюков Дмитрий Анатольевич

Белюков Дмитрий Анатольевич

Депутат Великолукской городской Думы, декан социально-гуманитарного факультета ВЛГАФК

