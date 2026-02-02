Февральский график работы депутатов определили в псковской приемной «Единой России»

Определен февральский график работы депутатов в региональной общественной приемной «Единой России», расположенной на улице Гоголя, 9 в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии.

Фото: Псковское региональное отделение партии «Единая Россия»

Первым в этом месяце встречу с гражданами проведет депутат областного Собрания Александр Братчиков, пожелания и просьбы он выслушает 3 февраля. Через день, 5 февраля, за помощью и поддержкой можно прийти к председателю регионального парламента Александру Котову.

10 февраля с обращениями псковичей в партийной приемной будет работать руководитель совета сторонников партии, региональный координатор партийного проекта «Здоровое будущее» Игорь Дитрих. 11 февраля на вопросы граждан ответит региональный координатор партийного проекта «Безопасные дороги» Владимир Кузь.

12 февраля ждать посетителей в общественной приемной будет руководитель фракции «Единая Россия» в областном Собрании, региональный координатор партийного проекта «Новая школа» Армен Мнацаканян, 17 февраля – парламентарий Виктор Антонов, 18 февраля – народный избранник, региональный координатор партийного проекта «Предпринимательство» Алексей Севастьянов, 19 февраля – депутат областного Собрания, региональный координатор партийного проекта «Российское село» Андрей Козлов, 24 – парламентарий, региональный координатор партийного проекта «Детский спорт» Юрий Сорокин, 25 февраля - их коллега Елена Лунгу, 26 февраля – депутат Собрания Ирина Толмачева.

Все они проведут приемы с 10:00 до 12:00.

Также во второй половине дня с псковичами планируют встретиться депутаты Псковской городской Думы: 3 февраля – Александр Гончаренко, 4 февраля – Алеся Михачева, 5 февраля – Денис Иванов, 6 февраля – Антон Мороз, 10 февраля – Юлия Пожидаева, 11 февраля – Наталья Юрченко, 12 февраля – Константин Болотин и Евгений Васильев, 17 февраля – Сергей Гаврилов, 18 февраля – Григорий Стороненков, 19 февраля – Юрий Бурлин, 20 февраля – Галина Неваленная, 24 февраля – Любовь Николаева, 25 февраля – Алексей Форш, 26 февраля – Анна Дмитриева.

Предварительная запись возможна по телефону: 66-25-12.