Терминалы Сбера начали показывать бонусы Спасибо за покупку

Сбер первым в России начал показывать размер кешбэка на экране сенсорных терминалов с камерой сразу после совершения оплаты. Клиенты Сбера увидят, сколько бонусов Спасибо получат за покупку – они будут начислены практически сразу, сообщили Псковской Ленте Новостей в банке.

Информация появится на экране терминала банка после подтверждения об успешной оплате. Раньше размер начислений можно было найти только в истории операций в СберБанк Онлайн. Функцию демонстрации кешбэка на терминалах в режиме реального времени Сбер внедрил первым в стране.

К началу февраля 2026 года новая опция заработает более чем на 500 тысячах POS-терминалов по всей стране. А до конца мая она появится на всех сенсорных платёжных устройствах банка.

Чтобы получать бонусы Спасибо, необходимо быть участником программы лояльности «СберСпасибо». Подключиться к ней можно в СберБанк Онлайн, а затем каждый месяц выбирать до трёх категорий повышенного кешбэка — например, «Аптеки», «Кафе и рестораны» или «Такси». С подпиской СберПрайм доступно до пяти любимых категорий, чтобы максимизировать выгоду.

Бонусы Спасибо начисляются при оплате любым методом от Сбера: картой, улыбкой, смартфоном с помощью Вжух или со SberPay NFC, онлайн или QR-кодом со SberPay. Накопленный кешбэк можно тратить у партнёров программы — на заказы в Самокате, доставку еды и продуктов в Купере, бронирование отелей на Отелло, помощь врачей СберЗдоровья, заправку автомобиля через сервис «Заправить авто» и многое другое.