 
Общество

Терминалы Сбера начали показывать бонусы Спасибо за покупку

0

Сбер первым в России начал показывать размер кешбэка на экране сенсорных терминалов с камерой сразу после совершения оплаты. Клиенты Сбера увидят, сколько бонусов Спасибо получат за покупку – они будут начислены практически сразу, сообщили Псковской Ленте Новостей в банке. 

Информация появится на экране терминала банка после подтверждения об успешной оплате. Раньше размер начислений можно было найти только в истории операций в СберБанк Онлайн. Функцию демонстрации кешбэка на терминалах в режиме реального времени Сбер внедрил первым в стране.

К началу февраля 2026 года новая опция заработает более чем на 500 тысячах POS-терминалов по всей стране. А до конца мая она появится на всех сенсорных платёжных устройствах банка. 

Чтобы получать бонусы Спасибо, необходимо быть участником программы лояльности «СберСпасибо». Подключиться к ней можно в СберБанк Онлайн, а затем каждый месяц выбирать до трёх категорий повышенного кешбэка — например, «Аптеки», «Кафе и рестораны» или «Такси». С подпиской СберПрайм доступно до пяти любимых категорий, чтобы максимизировать выгоду. 

Бонусы Спасибо начисляются при оплате любым методом от Сбера: картой, улыбкой, смартфоном с помощью Вжух или со SberPay NFC, онлайн или QR-кодом со SberPay. Накопленный кешбэк можно тратить у партнёров программы — на заказы в Самокате, доставку еды и продуктов в Купере, бронирование отелей на Отелло, помощь врачей СберЗдоровья, заправку автомобиля через сервис «Заправить авто» и многое другое.  

«Сбер продолжает развивать функционал своих терминалов. Мгновенное отображение кешбэка — ещё один шаг к полной прозрачности всех расчётов. Так технологии делают взаимодействие с банком ещё удобнее и приятнее», - заключили в банке. 
Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026