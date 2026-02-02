Психолог Центра молодёжи помогает псковским старшеклассникам преодолеть экзаменационный стресс

В АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив» ведётся системная работа по психологической поддержке школьников. Психолог Дарья Смирнова в январе провела цикл занятий для учащихся 9‑х классов МБОУ ЦО «ППК», нацеленных на профилактику экзаменационного стресса перед итоговым собеседованием, сообщили Псковской Ленте Новостей в «Центре молодёжи и общественных инициатив».

Фото: АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив»

В ходе таких доверительных встреч ребята не только узнали о природе тревожности, но и освоили практические инструменты самопомощи.



По итогам занятий ученики получили конкретный набор советов и техник, которые помогут им сохранять эмоциональное равновесие в период экзаменов, рационально организовывать учебный процесс и справляться с волнением в ответственный момент.

АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив» продолжает оказывать психологическую помощь школьникам и их родителям. По заявкам возможно проведение индивидуальных и групповых консультаций и тренингов . Записаться на прием к психологу можно лично – https://vk.com/id.darya_smirnova или через группу в ВКонтакте.



Кроме того, работает чат анонимной психологической помощи – удобный формат для тех, кто предпочитает дистанционную поддержку.