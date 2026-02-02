В Псковской области отметят 80-летие основателя ЛДПР

2 февраля в правительстве Псковской области состоялось заседание организационного комитета, посвященное празднованию 80-летия со дня рождения основателя ЛДПР Владимира Жириновского, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении ЛДПР в Псковской области.

Фото: региональное отделение ЛДПР в Псковской области / ВКонтакте

В заседании под председательством первого заместителя руководителя аппарата правительства Псковской области - начальника управления внутренней политики правительства региона Оксаны Ивановой приняли участие представители министерства культуры Псковской области и областной универсальной библиотеки имени В.Я. Курбатова, где и будет проходить основное мероприятие, депутат Псковского областного Собрания от ЛДПР Антон Минаков, депутат Псковской городской Думы от ЛДПР Сергей Литвиненко и первый заместитель координатора регионального отделения партии Алена Васильева.

«Подготовительные работы проходят в штатном режиме. Сегодняшняя встреча оргкомитета – это очередной этап работы по исполнению указа президента РФ В.В.Путина о праздновании 80-летия со дня рождения российского политического деятеля, основателя Политической партии ЛДПР. Мы продолжим дальнейшую совместную подготовку мероприятий, которые будут презентованы на территории всей Псковской области уже этой весной», - отметил Антон Минаков