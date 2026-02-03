Сенатор Наталья Мельникова приняла участие в заседание комитета Совета Федерации по социальной политике

Сенатор Российской Федерации, член Комитета Совета Федерации по социальной политике, представитель от законодательного органа государственной власти Псковской области Наталья Мельникова поделилась подробностями участия в заседании профильного комитета, сообщила сенатор в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Наталья Мельникова / Telegram-канал

Вчера, 2 февраля, сенатор присутствовала на расширенном заседании Комитета Совета Федерации по социальной политике. В центре обсуждения оказались актуальные вопросы реализации социальной политики в Амурской области — в диалоге участвовали представители региональных органов государственной власти. Особое внимание участники заседания уделили перспективам развития социальной сферы и мерам, способным повысить качество жизни граждан.

«Проделана большая работа, и важно продолжать в том же темпе», — подчеркнула Наталья Мельникова, комментируя заслушанный на заседании отчёт Комитета Совета Федерации по социальной политике о работе за 2025 год.

Кроме того, был представлен отчёт полномочного представителя Совета Федерации по взаимодействию с уполномоченным при президенте РФ по правам ребёнка — он также касался итогов работы за 2025 год.

Существенная часть повестки была посвящена законотворческой деятельности. В частности, участники заседания обсудили поправки в статью 132 Федерального закона «Об актах гражданского состояния». Предлагается наделить суды правом получать сведения из ЕГР ЗАГС в электронном виде — по словам сенатора, это позволит ускорить и упростить многие юридические процедуры для граждан.

Во второй половине дня Наталья Мельникова присоединилась к совместному заседанию с Комитетом по Регламенту и организации парламентской деятельности. Главной темой встречи стала подготовка к «правительственному часу» с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой.

«Тема крайне важная: обеспечение санитарно‑эпидемиологического благополучия населения и защита прав потребителей в условиях современных вызовов», — отметила сенатор.

В завершение Наталья Мельникова выразила благодарность всем участникам мероприятий за продуктивную работу.