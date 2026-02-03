 
Общество

Сенатор Наталья Мельникова приняла участие в заседание комитета Совета Федерации по социальной политике

0

Сенатор Российской Федерации, член Комитета Совета Федерации по социальной политике, представитель от законодательного органа государственной власти Псковской области Наталья Мельникова поделилась подробностями участия в заседании профильного комитета, сообщила сенатор в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Наталья Мельникова / Telegram-канал

Вчера, 2 февраля, сенатор присутствовала на расширенном заседании Комитета Совета Федерации по социальной политике. В центре обсуждения оказались актуальные вопросы реализации социальной политики в Амурской области — в диалоге участвовали представители региональных органов государственной власти. Особое внимание участники заседания уделили перспективам развития социальной сферы и мерам, способным повысить качество жизни граждан.

«Проделана большая работа, и важно продолжать в том же темпе», — подчеркнула Наталья Мельникова, комментируя заслушанный на заседании отчёт Комитета Совета Федерации по социальной политике о работе за 2025 год.

 

Кроме того, был представлен отчёт полномочного представителя Совета Федерации по взаимодействию с уполномоченным при президенте РФ по правам ребёнка — он также касался итогов работы за 2025 год.

Существенная часть повестки была посвящена законотворческой деятельности. В частности, участники заседания обсудили поправки в статью 132 Федерального закона «Об актах гражданского состояния». Предлагается наделить суды правом получать сведения из ЕГР ЗАГС в электронном виде — по словам сенатора, это позволит ускорить и упростить многие юридические процедуры для граждан.

Во второй половине дня Наталья Мельникова присоединилась к совместному заседанию с Комитетом по Регламенту и организации парламентской деятельности. Главной темой встречи стала подготовка к «правительственному часу» с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой.

«Тема крайне важная: обеспечение санитарно‑эпидемиологического благополучия населения и защита прав потребителей в условиях современных вызовов», — отметила сенатор.

В завершение Наталья Мельникова выразила благодарность всем участникам мероприятий за продуктивную работу.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026