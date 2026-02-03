Впервые за 10 лет «предсказаний» сурок Филимон не проснулся на День сурка

Впервые за 10 лет «предсказаний», сурок Филимон, который живет на ферме «Приют Белоснежки» в Волосовском районе Ленобласти, не успел проснуться к 2 февраля, в День сурка. О том, что праздник не задался, рассказали в Telegram-канале приюта.

Фото: «Приют Белоснежки The Snow White's Shelter» / Telegram-канал

«Сегодня, друзья, День сурка. И он сразу не задался. Впервые за 10 лет своего вангования в Приюте Белоснежки сурок Филимон не стал просыпаться и радовать нас своим прогнозом на наступающую весну. Филимон спит, а это значит, что в ближайшие 6 недель, до 15 марта, весны не будет. Наблюдая за нынешней зимой — долгой, снежной и морозной, прогноз нашего сурка Фила не выглядит чем-то необычным. Живем пока с зимой и получаем от этого максимум удовольствия», — отметили на ферме.

Считается, что если в солнечный день сурок испугался своей тени, то зима продлится еще шесть недель. А если грызун не увидит тень, то весна будет ранней. В этом году зверек решил внести изменения в традиционное предсказание.