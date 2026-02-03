 
Общество

Впервые за 10 лет «предсказаний» сурок Филимон не проснулся на День сурка

0

Впервые за 10 лет «предсказаний», сурок Филимон, который живет на ферме «Приют Белоснежки» в Волосовском районе Ленобласти, не успел проснуться к 2 февраля, в День сурка. О том, что праздник не задался, рассказали в Telegram-канале приюта.

Фото: «Приют Белоснежки The Snow White's Shelter» / Telegram-канал

«Сегодня, друзья, День сурка. И он сразу не задался. Впервые за 10 лет своего вангования в Приюте Белоснежки сурок Филимон не стал просыпаться и радовать нас своим прогнозом на наступающую весну. Филимон спит, а это значит, что в ближайшие 6 недель, до 15 марта, весны не будет. Наблюдая за нынешней зимой — долгой, снежной и морозной, прогноз нашего сурка Фила не выглядит чем-то необычным. Живем пока с зимой и получаем от этого максимум удовольствия», — отметили на ферме.

Считается, что если в солнечный день сурок испугался своей тени, то зима продлится еще шесть недель. А если грызун не увидит тень, то весна будет ранней. В этом году зверек решил внести изменения в традиционное предсказание.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026