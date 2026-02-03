В Пскове зумеры относятся к бумерам добрее, чем старшие коллеги к молодежи — опрос

В Пскове зумеры относятся к бумерам добрее, чем бумеры — к зумерам. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие молодые специалисты до 25 лет, начинающие свой путь в эпоху цифровизации, глобализации и сетевых коммуникаций, и граждане 45+, чей опыт закалялся в периоды глобальных трансформаций.

Изображение сгенерировано нейросетью

Коллеги 45+ видят в молодежи прежде всего проблемы: отсутствие мотивации (12%), легкомысленность (9%), лень и низкую квалификацию (по 8%), меркантильность (6%). Главные положительные черты поколения Z, по мнению их старших коллег, это целеустремленность (8%), цифровая грамотность (5%) и мобильность (по 4%). Интересное противоречие: 6% псковичей старше 45 лет назвали молодежь безответственной, а 4%, напротив, ответственной и исполнительной.

Отзывы зумеров о бумерах значительно добрее. Для молодых поколение 45+ — это прежде всего ходячая библиотека опыта и экспертизы (36%), надежные и ответственные коллеги (16%), эмоционально зрелые и стрессоустойчивые люди (12%). Они — наставники (10%) с системным мышлением (8%), на которых можно положиться. Главным же недостатком своих зрелых коллег молодежь назвала консерватизм и сопротивление изменениям (9%). То есть та самая стабильность, надежность и приверженность проверенным методам, которая видится сильной стороной, с другой точки зрения становится минусом — неготовностью меняться.

Этот контраст — суть конфликта «зумеров» и «бумеров». Молодые упрекают старших в косности и нежелании развиваться, с другой стороны звучат обвинения в легкомысленности и нежелании учиться. Их взаимные оценки — это не объективная реальность, а проекция собственных ценностей и опасений на другого. Естественно, что такое соседство рождает не только синергию, но и трения, и цель любого руководителя мультивозрастной команды — превратить разницу в поколенческих установках из источника конфликта в ресурс для развития, подытожили аналитики.