 
Общество

Идрицкая исправительная колония в Себежском округе отметила 64-летие

Исправительная колония №3 отметила 64-ю годовщину со дня своего образования. Более шести десятилетий учреждение исправно выполняет задачи по обеспечению безопасности общества и исполнению наказаний, являясь при этом важным градообразующим предприятием для поселка Идрица, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

В честь памятной даты в колонии состоялось торжественное мероприятие, в ходе которого начальник учреждения Николай Богданов вручил ряду сотрудников ведомственные награды, отметив их профессионализм, добросовестность и значительный вклад в общее дело.

Обращаясь к личному составу, руководитель ИК-3 поздравил коллектив с юбилеем, поблагодарил ветеранов службы и всех сотрудников за преданность делу, ответственность и нелегкий труд во имя исполнения государственных задач. Он подчеркнул, что история учреждения – это, прежде всего, история людей, чья ежедневная работа обеспечивает его стабильное функционирование и развитие.

