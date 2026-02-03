Министерство имущественных отношений Псковской области требует через суд вернуть трактор «Беларус»

Арбитражный суд Псковской области принял к производству иск областного министерства имущественных отношений к ООО «Зеленая лига», к ООО «Красная поляна» об истребовании имущества – трактора «Беларус» 2004 года выпуска – из чужого незаконного владения, а также о взыскании платы за его фактическое пользование, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе суда.

Комитет (сегодня - областное министерство имущественных отношений - ред.) в 2004 году заключил контракт на поставку тракторов для нужд области. В дальнейшем между министерством и ООО «Красная поляна» (ранее «СПК -колхоз») заключен договор аренды транспортного средства, трактор «Беларус» передали колхозу.

Как указывает министерство, до настоящего времени трактор учитывается в реестре имущества собственности области.

Вместе с тем, согласно выписке, полученной из министерства сельского хозяйства Псковской области, до февраля 2016 года владельцем трактора являлось ООО «Красная поляна» (ранее СПК - колхоз), после и по настоящее время ООО «Зеленая лига».

Арендные платежи за фактическое пользование имуществом не поступали, министерство согласие на отчуждение трактора не давало. В связи с этим министерство обратилось с иском в суд.

Предварительное и судебное заседания назначены на 19 февраля.

Кроме того, определением от 28 января по ходатайству министерства приняты обеспечительные меры в виде запрета ООО «Зеленая лига» распоряжаться и пользоваться трактором и министерству сельского хозяйства Псковской области осуществлять регистрационные действия в отношении транспортного средства.