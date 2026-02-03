Наталия Соколова рассказала, как выглядит современный буллинг в школах

Как выглядит современный буллинг в школах и как с ним работают, рассказала уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова в эфире ПЛН FM (102,6 FM).
Она также подчеркнула, что сегодня обращения к психологу стали нормой, чего раньше не было.
«Перестали стесняться ходить к психологу. Заявление в комиссию, обращение к психологу стало нормой. Проявления буллинга еще латентны, большое количество находится на уровне образовательной организации, там не имеют храбрости ее решить. Есть школы, где нет психологов или нет времени, они отрабатывают другие задачи. Когда ко мне обращаются родители или сами школьники, я советую начать со школьного психолога. Многие говорят, что не могут, так как, например, психолог – он же учитель географии. Многие боятся того, что информация станет неконфиденциальной», – добавила омбудсмен.
По ее мнению, всем взрослым необходимо объединиться вокруг данной проблемы и работать не только с жертвами буллинга, но и с агрессорами.
