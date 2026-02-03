Наталия Соколова рассказала, как выглядит современный буллинг в школах

Как выглядит современный буллинг в школах и как с ним работают, рассказала уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова в эфире ПЛН FM (102,6 FM).

«Судя по сигналам, у нас увеличивается количество негативных проявлений в образовании. Количество обращений по фактам травли, конфликтов и агрессии в образовательной среде растёт. Буквально каждый день ко мне поступают в среднем три обращения с просьбой помочь — подключить психолога, найти специалиста для работы с ребёнком или родителем. То количество, с которым обращаются люди, заставляет уже не в колокольчики звонить, а бить в набат», – заявила Наталия Соколова.

Она также подчеркнула, что сегодня обращения к психологу стали нормой, чего раньше не было.

«Перестали стесняться ходить к психологу. Заявление в комиссию, обращение к психологу стало нормой. Проявления буллинга еще латентны, большое количество находится на уровне образовательной организации, там не имеют храбрости ее решить. Есть школы, где нет психологов или нет времени, они отрабатывают другие задачи. Когда ко мне обращаются родители или сами школьники, я советую начать со школьного психолога. Многие говорят, что не могут, так как, например, психолог – он же учитель географии. Многие боятся того, что информация станет неконфиденциальной», – добавила омбудсмен.

По ее мнению, всем взрослым необходимо объединиться вокруг данной проблемы и работать не только с жертвами буллинга, но и с агрессорами.