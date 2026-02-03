Татьяна Пасман озвучила шаги, которые помогут сделать школу безопасной

Как обеспечить безопасность детей в школе, рассказала в эфире ПЛН FM (102,6 FM) депутат Псковской городской Думы, историк и педагог Татьяна Пасман.

«Что больше всего сейчас беспокоит меня в школе и безопасности ее детей? Я, конечно, могла бы говорить о каких-то очень явных, видных, и я бы даже сказала, конъюнктурных проблемах, освещение которых вызовет поддержку, типа формализированных "Разговоров о важном", низкой заработной платы учителей, устаревших учебников. Таких наберётся не меньше сотни. И это ежедневно меня очень беспокоит. Но было бы неправдой сказать, что это главные проблемы. Это всего лишь вершина айсберга», – сказала Татьяна Пасман.

Наиболее опасным она считает сегодня «непрофессиональное экспериментаторство», а также отсутствие реальных шагов к тому, чтобы повысить авторитет школьного образования и труда педагогов.

«Зашкаливает за все разумные пределы абсолютно непрофессиональное экспериментаторство. Отсутствуют реальные действия по повышению авторитета школьного образования в целом, и педагогов в широком смысле, в частности. Непрофессионализм педагогических работников, вызванный недофинансированием и отсутствием понимания, что тренд современности — образование через всю жизнь. Как следствие, из этого возникает целый блок проблем высшего педагогического образования и повышения квалификации», – добавила Татьяна Пасман.

По ее мнению, безопасность детей в школах помогут обеспечить достойное финансирование образовательных учреждений, разумная их автономия, здравый смысл и профессионалы, которые там трудятся.

«Безопасность детей в школе, на мой взгляд, могут обеспечить несколько обязательных, неразрывно связанных между собой условий. Достойное финансирование именно образовательных учреждений реально, а не по дипломам. Реальное, а не виртуальное повышение её авторитета, разумная автономия. Верните в школу здравый смысл, реальных профессионалов и дайте им хотя бы сейчас, когда ситуация стала критической, реально необходимые средства, и школа станет безопасной», – подчеркнула педагог.

Она утверждает, что учить детей тому, чтобы они начали многое решать и делать самостоятельно, нужно, зачастую, непопулярными методами, а не пафосными мероприятиями и флешмобами.

«Неоднократно звучит история и фраза о том, что "у семи нянек дитя без глазу". Но няньки — это тоже важная проблема. Мы должны понимать, и все это должны понимать, что школьники — это не дети, а уже люди, которые должны многое уметь, решать и делать сами. А этому нужно учить не флешмобами, пафосными мероприятиями, а ежедневными, иногда непопулярными, неяркими и невидными действиями. Но сегодня у школ при отсутствии автономии на это нет совершенно никакого времени и возможностей. Нет профессионалов, которые умеют это делать. Я думаю, что очень важно эти все моменты решать, и тогда школа станет безопасной», – пояснила Татьяна Пасман.

Она поделила проблемы, из-за которых дети совершают те или иные правонарушения, на две части. Решить их можно честными разговорами со взрослыми, а также изменениями в самой системе образования.

«Тот самый внешний мир, о котором мы говорим, который зачастую приводит к тому, что дети совершают всевозможные правонарушения, можно поделить на две части. Во-первых, это те (правонарушения - ред.), которые совершаются в принципе в стране, и тут школа не может быть оригинальной, и они, естественно, приходят в школу. Это такие (проблемы - ред.), как невнимание к людям и вообще восприятие людей всего лишь как инструмент, как средство для какой-то игры. И те (правонарушения- ред.), которые специфически школьные. Решает эту проблему внимание к значимым социальным, внутренним проблемам общества, разговор по-честному со взрослыми и детьми. Но я говорила в большей степени о тех внутренних проблемах системы образования, которые, на мой взгляд, обеспечивают то, что школа перестаёт быть нянькой, а становится реально местом развития детей, местом, которое позволяет им потом стать успешными», – заключила Татьяна Пасман.

Напомним, сегодня девочка после конфликта с учителем напала с ножом на сверстницу в школе в Кодинске Красноярского края.

Также сегодня в Уфе возбуждены уголовные дела по факту стрельбы в одной из городских школ.