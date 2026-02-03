Псковское областное Собрание депутатов улучшило позиции в рейтинге открытости российских парламентов

Петербургский Фонд развития городского самоуправления «1870» опубликовал результаты четвёртого научного исследования открытости законодательных органов субъектов Российской Федерации «Парламент на ладони», которое охватывает период с начала 2023 года по середину 2025 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

По его итогам Псковское областное Собрание депутатов вошло в группу «локомотивов» открытости, заняв 16 строчку рейтинга среди 85 российских парламентов. В разрезе федеральных округов законодательный орган Псковской области занял второе место среди парламентов Северо-Запада, уступив лишь Законодательному собранию Санкт-Петербурга.

Итоговая оценка по сравнению с предыдущим исследованием улучшилась на 7,24 балла и составила 68 баллов из 100 возможных. Согласно методике расчёта, открытость парламента оценивалась по восьми базовым критериям. Это открытость принятия решений, законотворческой работы и обратной связи, социальная доступность парламента, гарантия равенства парламентских партий на телевидении и радио и внутренняя открытость. Собрание показало положительную динамику по четырём критериям.