С псковича приставы взыскали более 350 тысяч рублей за вырубку десяти сосен

Приставы взыскали с псковского лесоруба более 364 тысяч рублей за незаконную вырубку 10 сосен, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по Псковской области. 

Фото: УФССП России по Псковской области

В сентябре 2025 года в окрестностях деревни Бутырьки Плюсского округа обычное лесное утро обернулось уголовным делом. 51-летний местный житель, решив «подзаработать», отправился в лес с бензопилой и за несколько часов незаконно спилил десять здоровых сосен — более 10 кубометров древесины.

Продать «добычу» удалось почти сразу, но выгода оказалась смехотворной — всего 6 тысяч рублей. Спустя несколько дней следы свежей вырубки заметили сотрудники лесничества. Проверка быстро вывела их на нарушителя. Осознав, что скрываться бессмысленно, нарушитель написал явку с повинной и признался, что действовал из корыстных побуждений. Экологи оценили ущерб лесному фонду, он составил более 350 тысяч рублей. Получилось, что каждый спиленный ствол обошёлся мужчине в десятки тысяч рублей — цена, несоразмерная «лёгким деньгам».

Суд признал мужчину виновным и назначил ему один год лишения свободы условно с обязательным контролем со стороны надзорных органов. Кроме того, ему нужно было возместить причинённый ущерб.

Исполнительный документ о взыскании с осужденного задолженности в размере более 350 тысяч рублей поступил на исполнение в отделение судебных приставов Стругокраснецкого и Плюсского районов. Должник был надлежащим образом уведомлен о возбуждении исполнительного производства и предупрежден о наложении штрафа и аресте имущества в случае уклонения от погашения задолженности. В целях обеспечения взыскания ущерба судебный пристав установил запрет на совершение регистрационных действий с недвижимостью и транспортными средствами должника. Также был наложен арест на его счета в банках.

Затягивание сроков исполнения решения суда закончилось применением штрафных санкций в виде исполнительского сбора в размере 14 тысяч рублей. 

В результате принятых мер вся сумма задолженности взыскана.

