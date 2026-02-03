Знания и гостеприимство: Псковская область проведет финал Всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку

Псковская область готовится встретить участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников (ВОШ) по немецкому языку. Подготовку к проведению мероприятия обсудили на заседании рабочей группы в Правительстве региона, созданной по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Совещание прошло во вторник, 3 февраля, под руководством Первого заместителя главы региона Веры Емельяновой, сообщили в пресс-службе областного правительства.



Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Финал Всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку на территории региона запланирован на период с 28 марта по 2 апреля. Интеллектуальные испытания состоятся на площадке Псковского государственного университета. Ожидается, что в них примут участие 250 участников, 100 сопровождающих и 30 членов жюри, среди которых — учителя немецкого языка школ Псковской области.

Вера Емельянова отметила, что Псковская область должна подойти максимально ответственно к проведению финального этапа ВОШ и провести его на высоком уровне.

«Все мы будем содействовать тому, чтобы мероприятие прошло успешно. Ведь это возможность показать гостям не только наши организаторские возможности, но и познакомить участников ВОШ с регионом и его достопримечательностями. При этом особое внимание нужно обратить на вопросы комплексной безопасности», — подчеркнула вице-губернатор.

Проректор по учебной работе Псковского государственного университета Людмила Алиева напомнила, что у региона и вуза уже есть серьезный опыт проведения ВОШ:

«Псковская область в четвертый раз встречает заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по разным предметам. Благодаря слаженной работе специалистов всех задействованных служб и ведомств все мероприятия прошли в штатном режиме».

Помимо непосредственно проведения олимпиады для участников, сопровождающих и жюри будет подготовлена культурная программа с экскурсионными маршрутами. Гости познакомятся не только с Псковом, но и с его окрестностями, рассказал врио министра образования Псковской области Александр Сорокин. При этом он отметил, что программа разрабатывается таким образом, чтобы не перегрузить ребят, но в то же время максимально полно рассказать о гостеприимной Псковской земле, ее уникальном культурном наследии.

Участники рабочей группы подробно обсудили вопросы организации заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку: размещение участников и вопросы обеспечения безопасности, наполнение программы и проведение отдельных мероприятий заключительного этапа олимпиады и другое.

Напомним, Всероссийская олимпиада школьников — это система ежегодных предметных олимпиад для обучающихся в государственных, муниципальных и негосударственных образовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы. ВОШ направлена на выявление и поддержку одаренных детей, развитие их творческих способностей и интереса к научной деятельности.

В последние три года Псковская область приняла финалы Всероссийской олимпиады по истории, обществознанию и литературе.