Псковичи подарили популярному блогеру Ивану Золо гранитную плиту

Во время гастрольного тура по России популярный блогер и музыкант Иван Золо (настоящее имя — Иван Золочевский) получил от поклонников весьма неординарный презент. После концерта в Пскове артисту вручили настоящую гранитную плиту, сообщили в группе «Овсянка, сэр!» во «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Овсянка, сэр!»

На поверхности камня выгравирована приветственная надпись: «Добро пожаловать во Псков».

Сам Иван Золо прокомментировал подарок. С одной стороны, он оценил внимание фанатов, с другой отметил, что подарок вызвал у него смешанные чувства.

Блогер выступал с сольным концертом в Пскове 1 февраля.

