Аналитики выяснили, какой поддержки для развития карьеры ждут псковичи от работодателей

Более 70% сотрудников в Псковской области, по итогам исследования российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, считают наиболее важным элементом программ карьерного развития повышение квалификации за счёт внутреннего или внешнего обучения. Профессиональную переподготовку считают важной более двух третей респондентов. Ещё почти половина участников опроса ожидает приоритетного приглашения внутренних кандидатов на вакансии компании. Аналитики отмечают, что, по мнению респондентов, именно эти направления дают наиболее понятные и доступные возможности для профессионального роста.

«Многие работодатели уже сейчас вкладываются в развитие навыков персонала: 34% жителей Псковской области отмечают возможность повышения квалификации, а 21% — наличие наставничества. Спрос на такие возможности продолжает расти — и это закономерно: технологии меняются быстро, и специалистам важно не отставать. Соискатели ожидают от компаний активной поддержки в обучении, поскольку это напрямую влияет как на уровень экспертизы сотрудников, так и на устойчивость самого бизнеса», — комментирует руководитель направления «Карьера и навыки» hh.ru Марина Дорохова.

Значимыми для сотрудников в Псковской области остаются и инструменты персональной поддержки: 44% хотели бы видеть в компаниях программы наставничества, а 37% — карьерное консультирование. Эти практики помогают специалистам быстрее адаптироваться, понимать возможные траектории развития и увереннее двигаться к профессиональным целям. Для работодателей это означает сокращение сроков онбординга, повышение вовлечённости и формирование сильного кадрового резерва.

Интерес вызывают и дополнительные форматы развития: 25% респондентов из Псковской области считают важным доступ к корпоративной библиотеке или онлайн-библиотеке, а 24% — возможность кросс-функциональной или кросс-региональной ротации.

Опрос проводился в декабре 2025 года среди более 1,9 тысячи россиян, в том числе и в Псковской области.