 
Общество

Аналитики выяснили, какой поддержки для развития карьеры ждут псковичи от работодателей

0

Более 70% сотрудников в Псковской области, по итогам исследования российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, считают наиболее важным элементом программ карьерного развития повышение квалификации за счёт внутреннего или внешнего обучения. Профессиональную переподготовку считают важной более двух третей респондентов. Ещё почти половина участников опроса ожидает приоритетного приглашения внутренних кандидатов на вакансии компании. Аналитики отмечают, что, по мнению респондентов, именно эти направления дают наиболее понятные и доступные возможности для профессионального роста.

«Многие работодатели уже сейчас вкладываются в развитие навыков персонала: 34% жителей Псковской области отмечают возможность повышения квалификации, а 21% — наличие наставничества. Спрос на такие возможности продолжает расти — и это закономерно: технологии меняются быстро, и специалистам важно не отставать. Соискатели ожидают от компаний активной поддержки в обучении, поскольку это напрямую влияет как на уровень экспертизы сотрудников, так и на устойчивость самого бизнеса», — комментирует руководитель направления «Карьера и навыки» hh.ru Марина Дорохова.

Значимыми для сотрудников в Псковской области остаются и инструменты персональной поддержки: 44% хотели бы видеть в компаниях программы наставничества, а 37% — карьерное консультирование. Эти практики помогают специалистам быстрее адаптироваться, понимать возможные траектории развития и увереннее двигаться к профессиональным целям. Для работодателей это означает сокращение сроков онбординга, повышение вовлечённости и формирование сильного кадрового резерва.

Интерес вызывают и дополнительные форматы развития: 25% респондентов из Псковской области считают важным доступ к корпоративной библиотеке или онлайн-библиотеке, а 24% — возможность кросс-функциональной или кросс-региональной ротации. 

Опрос проводился в декабре 2025 года среди более 1,9 тысячи россиян, в том числе и в Псковской области.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026