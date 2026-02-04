В СОЦПРОФ поддержали расширение использования маткапитала на жилищные займы

Правительство России продолжает совершенствовать меры поддержки семей с детьми. Министерство труда и социальной защиты разработало законопроект, который расширяет перечень направлений использования материнского (семейного) капитала. В частности, планируется разрешить направлять эти средства на погашение займов, полученных в микрофинансовых организациях (МФО), если такие займы были взяты исключительно для улучшения жилищных условий — приобретения или строительства жилья. Председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов высоко оценил эту инициативу в своем Telegram-канале, отметив ее важность для работающих семей, особенно в регионах, где доступ к банковским ипотечным кредитам ограничен из-за доходов или удаленности от крупных городов.

Согласно документу, средства маткапитала можно будет использовать для внесения первоначального взноса, а также для погашения основного долга и начисленных процентов по таким займам. Важное ограничение: данная возможность распространяется только на те микрофинансовые организации, 100% акций (или долей) которых принадлежат субъекту Российской Федерации или где регион выступает единственным учредителем. Отмечается, что это позволит минимизировать риски злоупотреблений и обеспечить, чтобы государственные средства работали в интересах семей, а не коммерческих структур с сомнительной репутацией.

Кроме того, законопроект уточняет требования к земельным участкам, на которых разрешается строительство или реконструкция индивидуального жилого дома за счет маткапитала. Теперь явно прописано, что такие объекты можно возводить на землях, предназначенных для личного садоводства.

«У нас и ранее допускалось использование материнского семейного капитала для индивидуального жилищного строительства на земельном участке садоводческого хозяйства. Уточнение формулировки вводит дополнительные гарантии использования средств по назначению — именно для улучшения жилищных условий семьи с ребенком», — пояснила депутат Государственной Думы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Это изменение делает правила более прозрачными и защищает от возможных злоупотреблений, когда средства направлялись не на реальное жилье, а на формальные сделки.

«Расширение возможностей использования материнского капитала на погашение жилищных займов в контролируемых государством микрофинансовых организациях — это важный шаг в поддержку многодетных и молодых семей. Многие наши члены профсоюзов — работники бюджетной сферы, строители, промышленные специалисты — сталкиваются с высокими ставками по банковским кредитам и бюрократией при оформлении ипотеки. Региональные МФО, полностью подконтрольные субъектам РФ, могут предложить более гибкие и доступные условия именно для целевого улучшения жилья. Мы в СОЦПРОФ давно выступаем за то, чтобы маткапитал становился реальным инструментом снижения долговой нагрузки на семьи, а не просто сертификатом на бумаге», — считает председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов.

Он также уверен, что главное — сохранить жесткий контроль, чтобы средства не ушли в серые схемы и действительно помогли людям обрести крышу над головой. Это не только демографическая мера, но и вопрос социальной справедливости: государство должно помогать тем, кто работает и растит будущее страны.

Новые предложения по использованию маткапитала, по мнению экспертов и профсоюзов, сделают эту меру поддержки еще более востребованной и эффективной, особенно для семей со средними и ниже среднего доходами, которые чаще обращаются к региональным финансовым инструментам для решения жилищного вопроса. Ожидается, что после доработки и принятия законопроект существенно расширит реальные возможности миллионов российских семей.