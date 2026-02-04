В СОЦПРОФ поддержали расширение использования маткапитала на жилищные займы

Правительство России продолжает совершенствовать меры поддержки семей с детьми. Министерство труда и социальной защиты разработало законопроект, который расширяет перечень направлений использования материнского (семейного) капитала. В частности, планируется разрешить направлять эти средства на погашение займов, полученных в микрофинансовых организациях (МФО), если такие займы были взяты исключительно для улучшения жилищных условий — приобретения или строительства жилья. Председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов высоко оценил эту инициативу в своем Telegram-канале, отметив ее важность для работающих семей, особенно в регионах, где доступ к банковским ипотечным кредитам ограничен из-за доходов или удаленности от крупных городов.
Согласно документу, средства маткапитала можно будет использовать для внесения первоначального взноса, а также для погашения основного долга и начисленных процентов по таким займам. Важное ограничение: данная возможность распространяется только на те микрофинансовые организации, 100% акций (или долей) которых принадлежат субъекту Российской Федерации или где регион выступает единственным учредителем. Отмечается, что это позволит минимизировать риски злоупотреблений и обеспечить, чтобы государственные средства работали в интересах семей, а не коммерческих структур с сомнительной репутацией.
Кроме того, законопроект уточняет требования к земельным участкам, на которых разрешается строительство или реконструкция индивидуального жилого дома за счет маткапитала. Теперь явно прописано, что такие объекты можно возводить на землях, предназначенных для личного садоводства.
Это изменение делает правила более прозрачными и защищает от возможных злоупотреблений, когда средства направлялись не на реальное жилье, а на формальные сделки.
Он также уверен, что главное — сохранить жесткий контроль, чтобы средства не ушли в серые схемы и действительно помогли людям обрести крышу над головой. Это не только демографическая мера, но и вопрос социальной справедливости: государство должно помогать тем, кто работает и растит будущее страны.
Новые предложения по использованию маткапитала, по мнению экспертов и профсоюзов, сделают эту меру поддержки еще более востребованной и эффективной, особенно для семей со средними и ниже среднего доходами, которые чаще обращаются к региональным финансовым инструментам для решения жилищного вопроса. Ожидается, что после доработки и принятия законопроект существенно расширит реальные возможности миллионов российских семей.