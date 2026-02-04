Пушкиногорская школа работает в дистанционном формате из-за задымления

Все классы средней образовательной школы имени А. С. Пушкина в Пушкинских Горах переведены на дистанционный формат обучения в связи с задымлением, сообщили Псковской Ленте Новостей в школе.

«Дорогие ребята, уважаемые родители! Информируем вас о том, что 4 февраля все классы учатся в дистанционном формате в связи с тем, что в подвальном помещении школы произошло задымление. Очаг был локализован, пожара не допущено, но требуется провести проветривание помещений», - сообщили в школе.

Напомним, 3 февраля в помещении теплового узла огонь повредил электрический щиток. Возможной причиной стало короткое замыкание в электрощитке.