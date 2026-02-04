Гдов празднует 82-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Памятные мероприятия в честь освобождения Гдова от немецко-фашистских захватчиков пройдут 4 февраля, сообщается в группе «Депутаты Гдовского МО (Единая Россия)» в соцсети «ВКонтакте».

В 12:00 состоится шествие от администрации Гдовского округа (Гдов, улица Карла Маркса, 39). В 12:20 начнется памятный митинг, посвящённый освобождению города Гдова от немецко‑фашистских захватчиков (Гдов, площадь 25‑го Октября, братские захоронения).

В 13:00 пройдет концерт хоровой музыки, выступит концертный хор Санкт‑Петербурга (Центральный дом культуры Гдова, улица Ленина, 1), а в 16:30 запланировано открытие передвижной выставки Псковского музея радио (ЦДК Гдова).

Гдов был освобожден партизанами 9-й Ленинградской бригады и бойцами 196-й стрелковой дивизии в ходе Ленинградско-Новгородской операции в феврале 1944 года. Вскоре был освобожден и весь район. За время оккупации было сожжено около 200 деревень, разграблены колхозы, тысячи семей остались без крыши над головой.

Напомним, памятные мероприятия, посвящённые освобождению населённых пунктов Гдовского округа от немецко‑фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, будут проходить в муниципалитете до 13 февраля.

Сохранение исторической памяти – ключевое направление «Народной программы» партии. Активисты и сторонники «Единой России» реализуют партийный проект «Историческая память», в рамках которого организуют памятные мероприятия в день освобождения городов и поселков Псковской области от немецко-фашистских захватчиков.