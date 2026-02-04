Михаил Ведерников обсудил с сенатором Михаилом Борщевым уникальный «псковский кейс»

Вопросы поддержки переселенцев, переезжающих в Россию, обсудил в Москве губернатор Псковской области Михаил Ведерников с сенатором Российской Федерации Михаилом Борщевым. Об этом губернатор сообщил в своем канале в мессенджере Max.



Фото: Михаил Ведерников / Max

«Михаил Михайлович по личной инициативе оказывает помощь таким семьям, в том числе приехавшим жить к нам – в Псковскую область. Переезд в новую страну, где нет родных и друзей, всегда тревожит неизвестностью. Об этом часто говорят люди, уже прошедшие этот путь. Как встретят, помогут ли в оформлении документов, где устроиться, с чего начать – четкий ответ на эти вопросы не всегда легко получить заранее. Но не в Псковской области», – уверен Михаил Ведерников.

По словам губернатора, эта работа уже давно и успешно организована, сформировав уникальный «псковский кейс».

«Рад, что в этом деле у нас появились помощники, которые от чистого сердца готовы оказывать финансовую помощь в решении первоочередных задач при устройстве соотечественников, репатриантов и импатриантов. Это очень значимое дополнение к существующим госпрограммам поддержки – особенно с учетом постоянного роста потока переезжающих семей и в первую очередь социально незащищенных депортированных пенсионеров», – отметил Михаил Ведерников.

Губернатор поблагодарил Михаила Борщева за искренне участие в судьбе переселенцев и поддержку региона в решении таких тонких вопросов, а также выразил надежду на то, что сенатор найдет возможность приехать в Псковскую область, чтобы лично пообщаться с семьями, которых они вместе смогли поддержать в непростой период адаптации.