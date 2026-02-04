Михаил Ведерников обсудил с сенатором Михаилом Борщевым уникальный «псковский кейс»

Вопросы поддержки переселенцев, переезжающих в Россию, обсудил в Москве губернатор Псковской области Михаил Ведерников с сенатором Российской Федерации Михаилом Борщевым. Об этом губернатор сообщил в своем канале в мессенджере Max.
Фото: Михаил Ведерников / Max
По словам губернатора, эта работа уже давно и успешно организована, сформировав уникальный «псковский кейс».
«Рад, что в этом деле у нас появились помощники, которые от чистого сердца готовы оказывать финансовую помощь в решении первоочередных задач при устройстве соотечественников, репатриантов и импатриантов. Это очень значимое дополнение к существующим госпрограммам поддержки – особенно с учетом постоянного роста потока переезжающих семей и в первую очередь социально незащищенных депортированных пенсионеров», – отметил Михаил Ведерников.
Губернатор поблагодарил Михаила Борщева за искренне участие в судьбе переселенцев и поддержку региона в решении таких тонких вопросов, а также выразил надежду на то, что сенатор найдет возможность приехать в Псковскую область, чтобы лично пообщаться с семьями, которых они вместе смогли поддержать в непростой период адаптации.
