Игорь Дитрих о лишении Олега Брячака мандата: Голоса «против» от трех депутатов лежат на их совести

Результаты тайного голосования по досрочному снятию полномочий с экс-депутата Псковского областного Собрания от «Справедливой России» Олега Брячака прокомментировал в эфире ПЛН FM (102,6 FM) вице-спикер парламента, член партии «Единая Россия» Игорь Дитрих.
«Прокуратура с Собранием не спорила, а высказывала свои доводы. Это была рабочая дискуссия. То, что мнения разошлись, это неправильно, здесь мнение должно быть одно. Всем депутатам разложено по пунктам и объяснено, что некоторым категориям лиц запрещено иметь счета в иностранных банках. Мера наказания к таким лицам одна, вилки никакой нет. Несоблюдение закона влечет досрочное прекращение полномочий депутат. Олега Брячака заставили понять, что вилки нет, и он достойно это принял», – высказал свое мнения Игорь Дитрих.
По его мнению, решение трех проголосовавших «против» депутатов лежит на их совести.
«На комиссии представитель коммунистической партии заявил, что он и их представители будут голосовать против, потому что это фракционное решение. Думаю, что вышестоящие органы этих партий оценят их действия должным образом. В фильмах, в конце, иногда пишут определенные фразы, хочу перефразировать одну из них: "Все описанные события основаны на реальных фактах, а совпадения с конкретными личностями являются случайными", чтобы некоторые на меня не обиделись», - заключил парламентарий.
Напомним, решение о досрочном прекращении полномочий депутата от «Справедливой России» Олега Брячака было принято на 51-й сессии Псковского областного Собрания депутатов тайным голосованием. Поводом стало представление прокуратуры об утрате доверия в связи с нарушением запрета на владение счетами в зарубежных банках.
Ранее сообщалось, что Олег Брячак отправился в Таджикистан закрывать свой иностранный счет.
