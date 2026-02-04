Игорь Дитрих о лишении Олега Брячака мандата: Голоса «против» от трех депутатов лежат на их совести

Результаты тайного голосования по досрочному снятию полномочий с экс-депутата Псковского областного Собрания от «Справедливой России» Олега Брячака прокомментировал в эфире ПЛН FM (102,6 FM) вице-спикер парламента, член партии «Единая Россия» Игорь Дитрих.

«Прокуратура с Собранием не спорила, а высказывала свои доводы. Это была рабочая дискуссия. То, что мнения разошлись, это неправильно, здесь мнение должно быть одно. Всем депутатам разложено по пунктам и объяснено, что некоторым категориям лиц запрещено иметь счета в иностранных банках. Мера наказания к таким лицам одна, вилки никакой нет. Несоблюдение закона влечет досрочное прекращение полномочий депутат. Олега Брячака заставили понять, что вилки нет, и он достойно это принял», – высказал свое мнения Игорь Дитрих.

По его мнению, решение трех проголосовавших «против» депутатов лежит на их совести.

«В соцсетях прослеживается, что это какой-то геройский поступок. Не так давно в этом эфире мы обсуждали количество и качество депутатов. Давайте вернемся к качеству. Всем было изложено, что мера наказания только одна. Мы знаем, что при тайном голосовании трое проголосовали "против". Это на их совести. Когда была проверка прокуратуры, заседала комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами областного Собрания. По данному вопросу на комиссии решение не было принято. Трое проголосовали «за», оппозиционные проголосовали против, а двое воздержались. Получается, что четыре человека в той или иной (степени - ред.) не согласны с законодательством», – заметил Игорь Дитрих.

«На комиссии представитель коммунистической партии заявил, что он и их представители будут голосовать против, потому что это фракционное решение. Думаю, что вышестоящие органы этих партий оценят их действия должным образом. В фильмах, в конце, иногда пишут определенные фразы, хочу перефразировать одну из них: "Все описанные события основаны на реальных фактах, а совпадения с конкретными личностями являются случайными", чтобы некоторые на меня не обиделись», - заключил парламентарий.

Напомним, решение о досрочном прекращении полномочий депутата от «Справедливой России» Олега Брячака было принято на 51-й сессии Псковского областного Собрания депутатов тайным голосованием. Поводом стало представление прокуратуры об утрате доверия в связи с нарушением запрета на владение счетами в зарубежных банках.

Ранее сообщалось, что Олег Брячак отправился в Таджикистан закрывать свой иностранный счет.