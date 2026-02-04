Игорь Дитрих разъяснил, как изменится оплата труда муниципальных служащих

Как будет рассчитываться зарплата муниципальных служащих после изменений, внесенных в закон «Об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы в Псковской области», рассказал вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, депутат от «Единой России» Игорь Дитрих в эфире ПЛН FM (102,6 FM).
В качестве примера, он привел Локнянский муниципальный округ, который несмотря на ряд накопившихся проблем и маленькое количество населения по итогам года стал лучшим.
«Локнянский муниципальный округ. Молодой, недавно избранный глава Иван Белугин. Практически наименьшая численность населения в его округе, и мы знаем, какие там были проблемы. Но по итогам года его округ занял первое место. Думаю, муниципальные служащие его команды получили достойный коэффициент, чтобы правильно оценить их работу», – добавил Игорь Дитрих.
