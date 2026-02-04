 
Доклад на примере Полистовского заповедника заслушали на российско-китайской конференции

В китайском городе Санья на российско-китайской конференции по фундаментальным наукам, организованной Российско-Китайским институтом фундаментальных исследований, Полистовский заповедник выступил одной из сторон сотрудничества, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Полистовского заповедника

Масштабное научное мероприятие объединило ведущих ученых, исследователей и экспертов из России и Китая, заинтересованных в развитии международного научного диалога и углублении двустороннего сотрудничества.

На конференции Полистовский заповедник выступил одной из сторон сотрудничества, цель которого состоит в изучении биоразнообразия, оценке экосистемных услуг и вклада ненарушенных водно-болотных угодий в формирование и поддержании климатической стабильности в больших географических масштабах.

Доклад, посвященный охране и изучению биоразнообразия на особо охраняемых природных территориях России, на примере Полистовского заповедника был озвучен на секции «Изучение биоразнообразия: механизмы исследований».

«Заповедники и национальные парки страны представляют уникальную возможность наладить долгосрочные программы по изучению механизмов функционирования ненарушенной природы, тиражированию природоохранных знаний путем изучения и реализации образовательных программ», - отметили в Полистовском заповеднике.
 

Особое внимание в ходе конференции уделили вопросам реализации совместных научных проектов, обмену исследовательским опытом и укреплению партнерских связей между научными и образовательными организациями двух стран. Ожидается, что мероприятие станет эффективной платформой для выработки новых форм сотрудничества и расширения научных контактов.

