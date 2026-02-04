Игорь Дитрих об ужесточении порядка перевода сельхозземель в другие категории: Был повод встревожиться

После ужесточения контроля за переводом сельскохозяйственных земель в другие категории инвесторам будет необходимо доказать необходимость данного перевода для его осуществления. Подробнее об обновленном порядке перевода сельскохозяйственных земель в другие категории в эфире ПЛН FM (102,6 FM) рассказал вице-спикер Псковского областного Собрания, член партии «Единая Россия» Игорь Дитрих.

«С 1 марта 2026 года перевести сельскохозяйственные земли в другие категории станет сложнее. Это основано на изменении федерального законодательства. Мы же это прицеливаем не только на Псковскую область. Когда посчитали и поняли, что нужно предотвратить сокращение площадей сельхозугодий и защитить наиболее ценные плодородные земли, решили ужесточить. Также посчитав, пришли к выводу, что в 2025 году сельхозземли уменьшились практически в три раза. Был повод встревожиться», – сказал Игорь Дитрих.

Он отметил, что зачастую бывают случаи, когда земли пытаются перевести в другую категорию уже по факту, например, строительства дома, что является неправильным. Также, в соответствии с инвестиционной политикой Псковской области, любой инвестор сначала должен обосновать необходимость перевода сельхозугодий в другую категорию.

«Получить перевод можно, но мы знаем, что иногда идет строительство, а потом прижимают в угол, мол, мы построили, давайте переведем земли уже по факту. С другой стороны, есть сельхозугодья, которые не обрабатываются, там вырос лес, и "черные" лесорубы это пилят. Есть также инвестиционная политика на Псковской земле, когда в бесхозные земли, поросшие лесом, инвестор хочет вложить деньги и построить там гостиницу, дом отдыха и еще чего-то с определенной суммой инвестиций, заключается соглашение. И вот под это соглашение эти земли могут быть переведены. Сначала надо реально доказать, что там что-то будет, а потом ставить вопрос: переводить или не переводить», – добавил вице-спикер.

Напомним, согласно обновлённой процедуре, которая начнёт действовать с 1 марта 2026 года, заявитель подаёт ходатайство в уполномоченный орган государственной власти. После проверки документов орган направляет их должностному лицу субъекта Российской Федерации. В случае согласия с предложением должностное лицо вносит инициативу о смене категории земель в региональный законодательный орган. Акт о переводе земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию принимает исполнительный орган власти. Дополнительные полномочия губернатора, областного Собрания депутатов и уполномоченного исполнительного органа теперь закреплены в областном законодательстве.