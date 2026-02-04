Программу «Наставники здоровья» запустит приофсоюз в Псковской области

Новую программу «Наставники здоровья» запустят в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском облсовпрофе.

Председатель Псковской областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ Анжелика Шундер и директор автономной некоммерческой организации «Центр профессиональных компетенций и развития "Приоритет"» Олеся Назарой подписали договор о сотрудничестве. В рамках этого соглашения будет запущена программа наставничества «Наставники здоровья».

«Это не просто ещё один проект — это системный профсоюзный подход к решению ключевых кадровых вопросов в медицине. Это яркий пример того, как профсоюз работает на опережение, не только защищая права, но и создавая условия для развития», - отметили в облсовпрофе.

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов выразил поддержку начинанию.