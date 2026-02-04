 
Оптимальное время для прогулок в мороз назвала Тала Нещадимова

В Псковской области наблюдается стабильная морозная погода с минимальными колебаниями температуры, сообщила Псковской Ленте Новостей начальник Псковского ЦГМС Тала Нещадимова. Она прогнозирует, что в ближайшие дни осадки в виде снега будут незначительными и возможны только в отдельных районах. 

По словам синоптика, сильного потепления не предвидится, и температуры сохранятся ниже нуля. С учетом суточных колебаний погоды, специалист рекомендует выходить на прогулки в дневное время, когда температура наиболее комфортна. «Оптимальное время для прогулок — это период с двух до шести часов, до наступления темноты. В это время температура воздуха за счёт суточного ночного хода температуры может значительно подниматься», — пояснила Тала Нещадимова.

Она также отметила, что предстоящая неделя не принесет значительных изменений, и жители региона могут рассчитывать на преобладание холодной погоды.

